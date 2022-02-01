"Не страшно, хоть и противно": Коболев прокомментировал обыски

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что проведенные у него обыски не заставят его покинуть страну и не отпугнут от ведения недавно начатого бизнеса, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь сейчас возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного противно" , — заявил Коболев.

Он также подтвердил, что обыски у него проходили по делу о передаче АО "Укртрансгаз" на основании ряда судебных решений 305 млн куб. м газа ООО "Профи Газ".

"Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014-2021). О нем много публично доступной информации в прессе, на сайте "Нафтогаза". Поэтому не вижу смысла здесь ее объяснять в деталях" , — отметил он.

"Отмечу основное — в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрасгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость спорного газа в период урегулирования" , — добавил Коболев.

Как сообщала "ДС", Государственное бюро расследований во вторник заявило о проведении следственных действий у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.