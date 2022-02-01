Суд в Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении

Суд в Норвегии отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщает AFP, сообщает Новое время.

Брейвик является организатором и исполнителем взрыва заминированного авто в центре Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утойя в июле 2011 года, в результате которых погибли 77 человек и еще 151 были ранены.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с возможностью продления тюремного срока неограниченное количество раз. После отбытия первых десяти лет заключения он имел право просить об условно-досрочном освобождении.

В марте 2016 года Брейвик заявил, что его пятилетняя изоляция в одиночной камере нарушает европейскую Конвенцию по правам человека. Верховный суд счел, что условия его содержания не являются нарушением. Террорист подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который тоже признал условия его содержания гуманными.