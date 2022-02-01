"Социальные товары" в Украине продолжают дорожать

В Украине с 24 по 28 января подорожало большинство социально значимых товаров. Больше всего в цене прибавили дизельное топливо и бензин А-95 (+3,9% и 3,5% соответственно). А среди продуктов питания – морковь (+3,5%), сообщает Обозреватель.

Согласно данным Министерства экономики, больше всего подорожали:

говядина – на 1,87 грн, до 210,8 грн/кг (+0,9%);

импортные антибиотики – на 1,83 грн, до 89,26 грн за 10 ед. (+2,1%);

дизтопливо – на 1,2 грн, до 31,8 грн/литр (+3,9%);

бензин А-95 – на 1,1 грн, до 32,62 грн/литр (+3,5%);

отечественные антибиотики – на 1,01 грн, до 39,67 грн за 10 ед. (+2,6%);

капуста – на 56 коп., до 20,31 грн/кг (+2,9%, по мнению экспертов, росту ее цены способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию, где сейчас ощущается острый ее дефицит);

морковь – на 52 коп., до 15,35 грн/кг (+3,5%);

сливочное масло жирностью 72-82,5% – на 40 коп., до 43,76 грн (+0,9%);

куриные тушки – на 29 коп., до 74,08 грн/кг (+0,4%);

импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 28 коп., до 19,3 грн за упаковку (+1,5%);

лук – на 27 коп., до 14,68 грн/кг (+1,8%).

Что подешевело

На фоне подорожания практически всего, несколько товаров упали в цене. Речь идет о:

яйцах – на 1,93 грн, до 31,73 грн/десяток;

свинине – на 77 коп., до 114,98 грн/кг;

этаноле – на 22 коп., до 31,45 грн/100 мл;

автогазе – на 2 коп., до 18,91 грн/литр;

сахаре – на 1 коп., до 26,02/кг.

Цены продолжат расти

По результатам опроса Национального банка, предприятия собираются и дальше повышать цены на свою продукцию.

"Бизнес ухудшил оценки по экономической деятельности своих предприятий. В январе 2022 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 40,5 пункта по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев" , – рассказали в регуляторе.

Там подчеркнули, что показатели уменьшили все основные секторы бизнеса. В частности:

промышленность – на 6,1 пункта, с 49 до 42,9;

торговля – на 8,9 пункта, с 49,6 до 40,7;

сфера услуг – на 11,9 пункта, с 47,8 до 35,9;

строительство – на 14,2 пункта, с 47,2 до 33.

"На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики, вовлеченных в опрос, влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов. Среди них – ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта" , – подчеркнули в НБУ.

ИОДА – инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций в развитии экономики. Он характеризует экономическое развитие страны за месяц.

Цены на продукты и лекарства в проверяют каждый день

В Украине усилили контроль за ценам на продукты, медикаменты и другие социально важные товары. Теперь Госслужба статистики должна ежедневно проверять и отчитываться Кабмину о стоимости хлеба, муки, круп, овощей сахара, подсолнечного масла, медицинских масок, антибиотиков, бензина и т.д.

Такая норма предусмотрена распоряжением Кабинета министров. Документ приняли на заседании 12 января, которое транслировалось в YouTube. В дополнениях содержится такой список товаров, цены на которые проверяет государство:

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;

батон и ржано-пшеничный хлеб;

гречневая и овсяная крупы, а также пшено;

свинина, говядина, птица (куриная тушка);

пастеризованное молоко до 2,6% жирности (в пленочной упаковке);

сливочное масло 72-82,5% жирности;

сметана жирностью до 15%;

куриные яйца категории С1;

подсолнечное масло;

сахар;

белокачанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель;

раствор этанола (96%);

жаропонижающие препараты (украинские и импортные);

антибиотики (украинские и импортные);

одноразовые медицинские маски;

бензин А-95, дизельное топливо и сжиженный автогаз.

В документе также указано, что разные ведомства будут по-разному проверять цены:

каждый день с отчетом до 16:00 – Государственная служба статистики;

каждую неделю с отчетом в среду до 16:00 – Министерство аграрной политики, а также областные администрации и Киевская горадминистрация.

раз в неделю по пятницам – Минэкономики должно подготавливать аналитический отчет об изменениях цен.

При этом Госпродпотребслужбе поручили еженедельно анализировать декларации продавцов и производителей о повышении цен на товары. Предупреждать о существенных изменениях цен они обязаны заранее.