Украина и Польша соединят столицы скоростной железной дорогой

Украина и Польша планируют соединить столицы стран скоростной железной дорогой. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, переговоры по этому поводу уже начались, сообщает УНИАН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинское правительство уже начало переговоры по строительству железнодорожного сообщения Киев - Варшава с правительством Польши.

"По инициативе президентов Украины и Польши мы начали диалог о соединении скоростной железной дорогой Киева и Варшавы. А также начали реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение пяти пунктов пропуска на украинско-польской границе" , - сказал он.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина и Польша начали переговоры о подготовке к заключению соглашения о либерализации международных транзитных грузовых перевозок Украина-ЕС.