Валютный рынок вторнка: итоги дня

В первый день февраля падение безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке сменилось ростом. Немаловажную роль в этом сыграла интервенция Национального банка.

Нисходящая коррекция на межбанковском валютном рынке продолжалась с прошлого четверга: после того, как безналичный доллар ненадолго поднялся выше отметки 29 гривен, он успел подешеветь на 78 копеек. Сегодня котировки опустились до 28,255 гривен на покупке и 28,28 гривен на продаже. Сначала ситуацию вышел спасать Национальный банк: регулятор купил около 30 млн долларов по цене 28,29 гривен. Затем на рынке появились банки, представляющие интересы иностранных компаний. Их покупки вернули доллар выше отметки 28.40 гривен.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 3 копейки на покупке, и на 1,5 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,30/28,40 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись чуть уже, чем в предыдущие дни: спред на открытии составил 10 копеек. Первые две сделки на 1 млн долларов по цене 28,30 гривен прошли в 9:12. Первоначально инициативу взяли в свои руки покупатели: они сразу же начали играть на понижение, и к 10:00 ценник на покупку опустился до 28.255 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк: регулятор вновь применил тактику «выбора лучшей цены», но на этот раз спасал не покупателей, а продавцов. 30 млн долларов, купленных по 28,29 гривен, оказалось вполне достаточно. Импортеры и сами поняли, что доллар подешевел уже достаточно, и начали выставлять заявки на покупку. А когда к ним присоединились иностранные компании, курс доллара окончательно развернулся вверх, поднявшись от минимумов на 20 копеек.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,41/28,435 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,425.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 143,5 млн по сравнению с понедельником и составил 232 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2971 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2971 гривен. Официальный курс доллара на 2 февраля установлен на отметке 28,318 гривен за доллар, снижение на 13,75 копеек.

установлен на отметке 28,318 гривен за доллар, снижение на 13,75 копеек. Официальный курс евро на 2 февраля установлен на отметке 31,8875 гривен за евро, рост на 14,11 копеек.

Курс наличного доллара сегодня менялся крайне динамично. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,28-28,30 гривен. К 10 утра в Киеве начали появляться предложения купить доллар по 28,20 гривен. Но как только на межбанке начался рост, ценники на продажу резко пошли вверх. К обеденному перерыву доллар подорожал до 28,40 гривен – на 20 копеек от утренних минимумов. К 17 часам доллар в столице подешевел до 28,35 гривен, но после сообщения о плохих итогах аукциона Министерства финансов вырос до 28,38-28,40 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1247 доллара. Сегодня евро попытался продолжить вчерашний рост, но, достигнув отметки 1,1277, попал под волну продаж против всех валют и скорректировался ниже. Подорожал наличный евро: еще утром его можно было купить по 31,77-31,80 гривен, к обеду ценники переписали на 31,90, а к вечеру - даже на 32,00 гривен.

Российский рубль продолжает укрепляться к американскому доллару. Сегодня к вечеру он достиг уровня 76,40 за доллар и состоянием на 18:00 торгуется в диапазоне 76,40-76,55 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня тоже немного подорожал: утром его продавали по 3,64-3,66 гривны за 10 рублей, а к вечеру – по 3,67-3,69 гривны. Сказывается тот факт, что рубль сегодня укрепился к доллару, а гривна, наоборот, подешевела.