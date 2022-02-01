Суд отпустил Чауса под залог

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу – вместо круглосуточного домашнего ареста он может выйти под залог в 717,9 тысячи грн, сообщает Зеркало недели.

12 января Чаусу продлили домашний арест, под которым он находится с августа прошлого года. В решении суд сослался на нормы УПК Украины, согласно которым общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может превышать 6 месяцев (досудебное расследование уже давно завершено и сейчас по делу Чауса идет судебное разбирательство).

Таким образом, предельный срок домашнего ареста экс-судьи должен был истечь 3 февраля. Прокурор инициировала смену домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство частично и назначил Чаусу залог.

Если в течение пяти дней за экс-судью внесут деньги, он сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом за подозреваемым сохранится необходимость воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.