Олимпиада-2022: где смотреть торжественную церемонию открытия
Четвертого февраля состоится торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры пройдут в столице Китая - Пекине, сообщает УНИАН.
Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022
Церемонию открытия можно будет посмотреть на "UA: Перший". Событие начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.
Открытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, который также имеет другое название - "Птичье гнездо".
Режиссером церемонии открытия выступит 71-летний Чжан Имоу, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.