Зеленский встретился с Джонсоном (Обновлено)

Украинский лидер Владимир Зеленский встретил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Мариинском дворце, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", - подчеркнул Зеленский в заявлении по итогам встречи.

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания выделит еще почти GBP2 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.

"Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

В свою очередь Джонсон отметил:

"Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".

Премьер-министр Великобритании анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российского войсками украинской границы.

"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон.

Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что это делается " не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии ".

Накануне визита Джонсона в столицу Украины правительство Великобритании объявило о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов (более 118 млн долларов) на поддержку стабильного управления и энергетической независимости Украины от России.