Зеленский встретился с Джонсоном (Обновлено)
Украинский лидер Владимир Зеленский встретил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Мариинском дворце, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", - подчеркнул Зеленский в заявлении по итогам встречи.
"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Великобритания выделит еще почти GBP2 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.
"Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
В свою очередь Джонсон отметил:
"Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".
Премьер-министр Великобритании анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российского войсками украинской границы.
"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон.
Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.
"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.
Джонсон подчеркнул, что это делается "
не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии".
Накануне визита Джонсона в столицу Украины правительство Великобритании объявило о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов (более 118 млн долларов) на поддержку стабильного управления и энергетической независимости Украины от России.