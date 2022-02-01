"Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" сегодня, 1 февраля, в два раза увеличил транзит газа через территорию Украины, до 107 млн куб. м. в сутки, сообщает УНИАН.

Об этом заявил генеральный директор "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

Он подтвердил, что суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м. до 107 млн куб. м. При этом, Макогон подчеркнул, что такой объем транзита прописан в действующем с "Газпромом" контракте.

"Бронь "Газпрома" 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам" , - пояснил он.

При этом, руководитель компании затрудняется предположить, связано ли увеличение транзита с похолоданиями или вызвано политическими мотивами.