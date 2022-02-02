Полиция назвала основные версии гибели боксера Вирчиса

Полиция Киева сделала заявление, в котором сообщила, что украинский боксер Владимир Вирчис совершил самоубийство или же его довели до суицида, сообщает УНИАН.

В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе Киева (по улице Раисы Окипной) прохожий случайно увидел повешенное тело. Утром 28 января жена Вирчиса сообщила в полицию, что ее муж исчез. Впоследствии выяснилось, что повешенный погибший - это Вирчис.

Правоохранительные органы выдвинули две основные версии смерти боксера: совершение самоубийства или же доведение до самоубийства. Следствие продолжается и позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти.

Полицейские ищут свидетелей, опрашивают родственников погибшего, а также проверяют версии, не имел ли Вирчис врагов или же долговых обязательств.

Владимир Вирчис: что известно о боксере