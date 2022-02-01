Глава Госпотребслужбы ушла в отставку

Владислава Магалецкая подала в отставку с должности главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев" , — пояснила она.

Магалецкая отметила, что изменения в Госпотреблсужбе должны быть продолжены и пожелала успехов новому руководству ведомства.