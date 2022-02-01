Зеленский о минских соглашениях: "Я недоволен всеми пунктами"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинская сторона обязана выполнять минские соглашения. В частности, потому, что несет ответственность за любые подписанные бумаги, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ – ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде", - заявил Зеленский во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава государства также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный формат, который работает".