Прогноз курса доллара к гривне на февраль

Валютная паника может обрушить рынок. Каким будет курс доллара в феврале 2022 года.﻿ Аналитики ожидают сохранения тренда на укрепление гривны – в феврале украинская нацвалюта вполне способна достичь отметки 27,5 грн/$, если тому не помешают неосторожные слова политиков, сообщает UBR.

В феврале курс гривны все еще главным образом будет зависеть от геополитической ситуации, однако в случае стабильного информационного фона опрошенные эксперты ожидают сохранения тренда на укрепление украинской нацвалюты.

Более того, согласно одному из мнений, даже небольшие кризисные вспышки, например, ужесточение риторики или передвижение войск вблизи границы Украины и России, перестанут приводить к резким скачкам курса, что наблюдалось ранее.

Этому поспособствуют новые меры, которые может предпринять Нацбанк. В то же время на гривну также могут оказывать влияние и другие факторы. О них, а также о прогнозах экспертов по курсу доллара к гривне на февраль – читайте в материале.

Совладает ли НБУ с девальвацией

С четверга-пятницы, после достижения на межбанке гривной отметки в 29,05 грн/$, украинская нацвалюта перешла в контратаку. В понедельник, 31 января, котировки доллара снова существенно снизились, приведя к пересмотру официального курса Нацбанка до 28,45 грн/$.

В основном это произошло благодаря некоторому смягчению информповестки, которая вынудила участников рынка, ранее придерживавших валюту, начать ее массовые распродажи – в них участвовали не только предприниматели, но и население. Помимо отложенного предложения, спрос на гривну значительно вырос в связи с окончанием периода уплаты налогов бизнесом.

Политическую обстановку называют определяющей для курсовой динамики все собеседники. Аналитик инвесткомпании (ИК) Concorde Capital Евгения Ахтырко отмечает, что информация о возможном вторжении России приводила к панике и бизнес, который начинал делать валютные запасы, и нерезидентов, которые выводили свои средства из украинских ценных бумаг, а затем меняли гривну на доллар.

"Если политическая напряженность будет продолжаться, то курсовую динамику прогнозировать невозможно – те или иные заявления политиков могут повести курс как вверх, так и вниз, а гривна может достигнуть любых значений" , – полагает советник председателя правления Мегабанка Андрей Львов.

Однако один из информированных источников на валютном рынке, согласившийся предоставить комментарий на условиях анонимности, высказал мнение, что НБУ сможет нивелировать влияние негативного информационного фона на курсовую динамику за счет снижения ликвидности гривны.

Например, ранее директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин рассказывал о планах поднять норматив обязательного резервирования на 2 п. п., до 2%, что в полтора раза повысит размер обязательных резервов, снизит избыток свободных средств на рынке и увеличит стоимость денег.

"Сокращение поддержки ликвидности банковской системы через различные инструменты, в том числе через механизм рефинансирования, приведет к тому, что на межбанке будет дефицит свободной гривны, и курс будет менее восприимчивым к негативным политическим событиям. При их возникновении, из-за дефицита национальной валюты, скорее всего, никакой реакции на рынке не будет" , – пояснил собеседник.

С другой стороны, отмечает он, такая политика может привести к росту процентных ставок по банковским кредитам. Сейчас, впрочем, средняя ставка большинства крупнейших банков на 1,5-2 п.п. ниже учетной ставки регулятора, что "ненормально".

В остальном же НБУ будет умеренно вмешиваться в курсовую динамику – как отмечает Ахтырко, Нацбанк не сильно противодействовал ослаблению гривны во время паники прошлой недели, хотя, имея большой объем золотовалютных резервов, мог бы задействовать их в большем размере для погашения роста курса.

"Но в НБУ посчитали, что это временное явление, и трата резервов была бы неразумной, так как курс пришел бы в стабильное состояние сам по себе. Что мы сейчас и наблюдаем" , – пояснила аналитик Concorde Capital.

Не мешает регулятор опускаться курсу и сейчас.

"НБУ ведет себя достаточно адекватно на валютном рынке. Где-то они сглаживают рост, где-то ревальвацию гривны. Их задача – не допустить ненормальных колебаний курса" , – констатирует Андрей Львов.

Угрозы для гривны

В январе нерезиденты ускорили выход из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), за месяц сократив свои портфели в них на более чем 10 млрд грн, до 81,48 млрд грн.

Однако, по мнению советника председателя правления Мегабанка, в основном их действия также обусловлены психологическими факторами. В случае их отсутствия, иностранные инвесторы быстро вернутся в украинские бумаги.

"Учитывая стоимость, по которой мы привлекаем сейчас заемные средства, государственные ценные бумаги очень привлекательны для нерезидентов. Поэтому они быстро компенсируют отток, как только прекратятся разговоры о скором вторжении в Украину" , – выразил уверенность Львов.

При этом стоит отметить, что постепенное сокращение доли нерезидентов в украинских ОВГЗ началось еще в августе прошлого года, когда объем их портфеля превышал 100 млрд грн. Выход из украинских ценных бумаг находился в рамках глобального тренда по сокращению инвестиций в развивающиеся страны и наращиванию объемов выкупа активов в "безопасных" странах.

В марте 2022 года Федеральная резервная система США может усилить эту тенденцию, так как планирует в целом ужесточить денежно-кредитную политику и поднять свою ключевую ставку.

Как считает Евгения Ахтырко, ввиду вышеуказанного нерезиденты вряд ли начнут возвращаться в ОВГЗ – поэтому в 2022 году она ожидает продолжение умеренного оттока средств из Украины. Это явление, впрочем, не будет усиливать давление на гривну, так как будет происходить постепенно.

"Выход нерезидентов из ОВГЗ из-за последних политических событий был не таким большим, как, к примеру, в начале пандемии" , – напомнила Ахтырко.

Новый фактор риска

В то же время усилить давление на гривну может ухудшение экспортно-импортного баланса.

Из-за выхода на первый план психологических факторов он не играл существенной роли в курсовой динамике ранее, однако может стать более важным при условии стабилизации новостного фона и с учетом потребности страны в дополнительных закупках энергоносителей, главным образом газа, для прохождения отопительного сезона.

Впрочем, как указывают специалисты, поддержку гривне продолжают оказывать экспортеры. Андрей Львов отмечает рекордные мировые цены на агропродукцию.

Кроме того, НБУ, напоминает Ахтырко, комментируя риск дополнительных закупок, заявил, что будет контролировать ситуацию и попытается снизить влияние этого фактора на рынок.

Осведомленный источник на валютном рынке все же предположил, что внешняя конъюнктура не будет положительной для гривны, во всяком случае до начала продаж нового урожая аграриями. До этого момента НБУ будет необходимо сдерживать колебания, возможно, с помощью золотовалютных резервов и интервенций на межбанке.

"Все ресурсы, чтобы дождаться нового урожая, есть. Кроме того, сейчас цены на металлургическую продукцию не собираются снижаться. Наоборот, "АрселорМиттал" на прошлой неделе поднял цены металла в Северной Европе в среднем на 30% за тонну. Это очень благоприятная ситуация для наших компаний, но остается вопрос, смогут ли они сохранить объемы реализации на уровне прошлого года" , – пояснил собеседник.

Каким будет курс в феврале

Если не учитывать политико-психологический фактор, фундаментальных причин для ослабления гривны собеседники не видят.

По мнению Андрея Львова, в случае стабилизации новостного фона "экономические законы" могут способствовать укреплению гривны до 27-27,5 грн/$.

Схожую позицию высказала и Евгения Ахтырко, указавшая, что тренд на укрепление нацвалюты в феврале может сохраниться и опустить курс ниже 28 грн/$ – отметка 27,5 грн/$ вполне достижима для гривны в случае стабильной ситуации.

По мнению собеседника на валютном рынке, в феврале НБУ будет интервенциями и другими механизмами корректировать курс в рамках 28-29 грн/$.