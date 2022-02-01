Коболев назвал ситуацию в газовой сфере "катастрофическим провалом"

Экс-глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев считает уголовное производство против себя «информационной ширмой» для прикрытия существующих провалов в Нафтогазе, сообщает Новое время.

Об этом Коболев рассказал в эфире Радио НВ, комментируя обыски, прошедшие в его доме 1 февраля.

"Мне кажется, что это создание какой-то информационной ширмы для прикрытия абсолютно провальной политики как в самом Нафтогазе, так и в управлении Нафтогазом со стороны государства за последние девять месяцев" , — сказал он.

Коболев также объяснил, почему, будучи руководителем Нафтогаза, согласился с заключением мирового соглашения, по условиям которого частным структурам было передано 305 млн кубометров газа, стоимость которого следствие оценивает почти в 2,2 млрд грн.

"Альтернативой мировому соглашению было просто сидеть и смотреть, как Государственная исполнительная служба при полном молчании других государственных органов списывала со счетов Укртрансгаза сумасшедшие средства на сумму, существенно превышающую стоимость газа на тот момент, когда проходил процесс урегулирования… Деньги, которые были списаны в самом начале мы вернули и, более того, мы получили гарантии от всех компаний, которые принимали участие в цепочке перепродажи требований к Нафтогазу, что они к Нафтогазу претензий не имеют" , — заявил он.

Коболев объяснил, что таким образом Нафтогаз смог избежать так называемого двойного списания и «из двух зол выбрал меньшее».

Он также опроверг обвинение ГБР в том, что передача газа не была согласована наблюдательным советом Нафтогаза.

"Для комментариев доступно большинство членов наблюдательного совета… Насколько мне известно, независимых членов наблюдательного совета даже не пробовали допрашивать, меня не допрашивали — а в тексте определения об обыске есть фразы, которые меня фактически признают виновным. Поэтому сфабрикованные в такой спешке решение и выводы, как правило, являются признаком политического процесса" , — сказал Коболев.

Он подчеркнул, что это уголовное производство, по его мнению, — «шумовая завеса для полного провала в газовой сфере».