Украина получила от Польши около 280 тонн гуманитарной помощи

Во вторник, 1 февраля, польские спасатели доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. Среди грузов – средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование, сообщает Сегодня.

Гуманитарная помощь была передана Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Она будет использована для нужд украинцев.

Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью от Польши пересекла границу в пункте пропуска "Дорогуск-Яготын" утром 31 января. По территории Украины ее сопровождали сотрудники ГСЧС.

Украина получила гуманитарную помощь от Польши/Фото: ГСЧС Украины

Украина получила гуманитарную помощь от Польши/Фото: ГСЧС Украины

Украина получила гуманитарную помощь от Польши/Фото: ГСЧС Украины