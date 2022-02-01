Действия России в Азовском море вызывают беспокойство евродепутатов

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам (AFET) Дэвид Макалистер выразил обеспокоенность деятельностью морских войск России в акватории Азовского моря, сообщает Депо.

Глава Комитета проинформировал, что во время визита в Украину вместе с коллегой из Европарламента Натали Луазо он посетил не только столицу, но и восток Украины, чтобы продемонстрировать, что Европейский парламент непреклонен в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы посетили Мариуполь, потому что нас беспокоит деятельность военно-морского флота России в акватории Азовского моря, а также действия в отношении украинских кораблей или судов под украинским флагом", – сказал Макалистер.

Он также акцентировал, что Европейский Союз единогласно осуждает агрессию России по отношению к Украине и действия Кремля, направленные на подрыв европейской безопасности и демократии.

В этом контексте глава Комитета Европарламента подчеркнул, что архитектура европейской безопасности строится на устоявшихся принципах уважения независимости суверенитета и территориальной целостности друг друга.

"Ни одна страна не должна угрожать другой стране и вести враждебные действия друг против друга. Конфликт должен быть разрешен путем дипломатического диалога", — подчеркнул евродепутат.

Он заверил, что ЕС будет и дальше заниматься вопросом поиска дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.