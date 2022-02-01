Израильские инвесторы пожаловались Зеленскому на шантаж "активистов"

Основатель инвестиционной компании Simple Investment Ltd Игалем Йоффе обратился от имени израильских инвесторов в Украине к президенту Владимиру Зеленскому в связи с атаками на их объекты, сообщает Nigroll.

«Последние три месяца наша компания находится в состоянии постоянного давления и нападок со стороны неких общественных организаций. Разные имена, те же люди. Мотив у них простой – хотите, чтобы мы оставили вас в покое – заплатите. В последнее время от этих активистов страдают многие девелоперы. Но, возможно, в украинских реалиях это повседневная ситуация. Для меня это просто дико», – заявил Игаль Йоффе (Игорь Иоффе) в обращении, размещенном на его странице в Facebook.

Игаль Йоффе – генеральный директор и основатель компании Simple Investment, которая специализируется на привлечении в Украину капитала израильских инвесторов в сектор жилой недвижимости. Компания берется за достройку бывших недостроев с пострадавшими вкладчиками. Задача израильтян – достройка объектов, введение их в эксплуатацию и заселение жильцами. По словам бизнесмена, в последние три месяца объекты компании стали постоянно подвергаться нападкам радикальных общественных организаций, которые мешают работе коммерческих отделов компании, занимаются порчей имущества и даже применяют физическое воздействие на сотрудников и жильцов жилищных комплексов.