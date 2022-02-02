Промоутер Усика озвучил сроки реванша с Джошуа

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, сделал важное заявление относительно реванша между его клиентом и британцем Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

"Когда происходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятные даты и три вероятные места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик - Джошуа, то конец мая или начало июня - очень вероятная дата" , - сказал Красюк.

Таким образом, Красюк подтвердил слова своего коллеги - 90-летнего американского промоутера Боба Арума, который говорил, что реванш между Усиком и Джошуа будет в июне.

Ранее планировалось устроить реванш между украинцем и британцем в марте или апреле.