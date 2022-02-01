Россия ответила США и ЕС на отказ "закрыть двери" НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал позицию США и НАТО за их позицию в ответ на российские требования письменных "гарантий безопасности", которые предусматривали отказ от расширения НАТО за счет, прежде всего, Украины и Грузии, сообщает Деловая столица.

Об этом сказано в письме Лаврова, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Документ обнародовало Министерство иностранных дел РФ.

Лавров отметил, что "Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", в связи с чем были направлены проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

"Ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности" , — говорится в письме.

Лавров отметил, что в стамбульской Хартии европейской безопасности сформулированы основные права и обязательства стран ОБСЕ о неделимости безопасности.

"Подчеркнуто право каждого государства-участника на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции, равно как и на нейтралитет. В том же параграфе Хартии это прямо обусловлено обязательством каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других" , — написал Лавров, отметив также, что Хартия предусматривает обязательство не рассматривать другие страны "как сферы влияния".

При этом глава МИД РФ обвинил западных лидеров в том, что они "выдергивают" из Хартии "только нужные им позиции, а именно – право государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности". По его словам, Запад нарушает обязательство, которое запрещает уход военных союзов от изначальной функции сдерживания и допускает их интеграцию в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах.

"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого" , — заявляет он.

Лавров также отверг призывы в адрес России к деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия якобы всегда выбирала только "путь дипломатии".