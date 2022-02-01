"Это мой кент" - обнародовало видео с Трухиным после ДТП

Обнародовано расследование с ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, сообщает Украинская правда.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

На видео Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".

Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".