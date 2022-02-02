LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера

LEGO создала новый конструктор в виде МРТ-сканера. Соответствующие наборы компания рассылает больницам, чтобы снизить беспокойство у детей перед процедурой, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал Фрайзер Ловатт, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.

В набор входят фигурки двух докторов и пациента. Они помогут детям воспроизвести в игре процесс сканирования. Предполагается, что это позволит снизить страх перед реальной процедурой.

Миниатюрные МРТ-сканеры не будут доступны в продаже. Компания LEGO планирует рассылать наборы только в радиологические отделения клиник.