Заробитчане в 2021 перевели в Украину $15 млрд

Сумма, перечисленная украинскими трудовыми мигрантами домой, стала рекордной в 2021 году, превысив на четверть показатель 2020 года, сообщает Корреспондент.

В декабре 2021 года объем частных переводов в Украину из-за границы составил 1,343 млрд долларов - на 12,6% больше, чем в 2020 году (1,193 млрд долларов).

Всего за январь-декабрь 2021 года в Украину поступило 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Нацбанк учитывал в статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6,890 млрд долларов, что на 2,319 млрд долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4,571 млрд долларов).