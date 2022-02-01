Канада призвала своих граждан покинуть Украину и избегать поездок в страну из-за угрозы возможного российского вторжения. Об этом сообщается на сайте канадского правительства, сообщает Новое время.

"В Украине существует риск вооруженного конфликта… Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения" , — говорится в сообщении.

Правительство призвало граждан Канады избегать любых поездок в Украину и уезжать из страны «пока доступны коммерческие рейсы».

"Военные действия России против Украины могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране. Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. … Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время" , — сообщает канадское правительство.

30 января Канада временно отзывала из Украины сотрудников своего посольства в Киеве, не вовлеченных в оперативную работу.

На прошлой неделе Канада объявила, что несовершеннолетние дети сотрудников посольства и сопровождающие их члены семей покинут Украину.