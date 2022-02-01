Назван самый криминальный регион Украины

В 2021 году количество уголовных преступлений на 10 тысяч населения, зарегистрированных в Николаевской области, значительно превышало средний показатель по Украине, сообщает НикВести.

В 2021 году в регионе на каждые 10 тысяч населения приходилось 101,4 уголовных правонарушения. При этом по стране этот показатель составляет 77,7.

Схожая картина наблюдалась и в 2020 году. Тогда по области на 10 тысяч населения фиксировалось 128,4 уголовных правонарушения, в то время как в среднем по Украине — 86,4.

Вместе с тем уровень преступности в области за последний год уменьшился. В 2021 году было зарегистрировано 25 тысяч 198 уголовных правонарушений, это на 23,6% меньше, чем в 2020.

Однако наблюдается увеличение количества особо тяжких преступлений на 19,1%. В 2021 году таких было 442, а в 2020 — 371.

По версии журнала «Фокус» Николаев стал криминальной столицей Украины.