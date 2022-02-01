СМИ узнали о планах США обсудить доступ РФ к некоторым базам НАТО
США готовы обсуждать предоставление России доступа к базам НАТО в Румынии и Польше. Это возможно в том случае, если Москва разрешит инспекцию своих военных объектов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом написала в Twitter журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс. По словам источников, Россия хочет убедиться, что на базах НАТО нет крылатых ракет "Томагавк".
"США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше. При условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ", - говорится в сообщении.