США готовы обсудить с РФ инспектирование баз НАТО - СМИ

США готовы обсуждать предоставление России доступа к базам НАТО в Румынии и Польше. Это возможно в том случае, если Москва разрешит инспекцию своих военных объектов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом написала в Twitter журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс. По словам источников, Россия хочет убедиться, что на базах НАТО нет крылатых ракет "Томагавк".