Новый глава немецкой ХДС выступил за вооружение Украины

Новый глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что ФРГ должна предоставить оборонительные вооружения Украине, против которой Россия ведет войну уже несколько лет, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Welt.

«Россия уже ведет войну, она идет с 2014 года. Россия присутствует на востоке Украины своими военными, и она аннексировала Крым в нарушение международного права» , - заявил Мерц в ответ на вопрос, насколько вероятным он считает вторжение российских солдат в Украину.

Политик отметил, что нельзя наблюдать за тем, как Путин меняет с помощью оружия карту Европы, за тем, как происходит дестабилизация политического порядка.

«Никто не угрожает России, но Россия угрожает европейскому мирному послевоенному порядку» , - сказал глава ХДС, добавив, что Путин из-за разногласий в подходах в Европе чувствует «вдохновение» и продолжает раскалывать ЕС, и делает это еще с 2007 года.

«Последние 15 лет Путин не имеет к нам никакого уважения» , – заявил он.

Мерц считает необходимым помочь Украине иметь потенциал сдерживания, «а если у нее нет собственных сил, нужно по крайней мере повысить для России риск в случае вторжения». Сделать это, по его словам, можно предоставив Украине оборонное оружие, о чем Киев давно просит.

Лидер консервативной партии назвал ошибочным тезис о том, что пока ведутся переговоры, оружие молчит, ведь переговоры по украинскому вопросу ведутся годами, а люди на востоке Украины гибнут каждый день.

«Люди погибают каждый день из-за оккупации россиянами Донбасса» , - уточнил он.

По мнению Мерца, если наибольшие заинтересованные государства в регионе – ФРГ, Франция, Польша, страны Балтии – не будут говорить одним голосом в том, что касается обеспечения украинской армии «исключительно оборонительными» вооружениями, «этот конфликт не завершится».

ХДС во времена, когда партию возглавляла Ангела Меркель и после этого, когда была правящей, постоянно заявляла о том, что Берлин не будет поставлять Украине никаких вооружений. Пока против помощи Киеву в виде вооружений выступает ныне правящая партия, Социал-демократическая. «Зеленые», входящие в правительство, несмотря на то, что некоторые из лидеров партии ранее поддерживали идею поставки Украине оружия, сейчас занимают гораздо более сдержанную позицию.