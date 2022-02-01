Боррель отрицает вину Москвы в высоких ценах на газ в Европе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит вины России в высоких ценах на газ на европейских рынках, сообщает Новое время.

Как информирует российский Дождь, Боррель отметил, что высокие цены сформировались из-за нескольких факторов.

"Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ. Это последствия объединения сразу нескольких факторов. Во-первых, восстановление экономики во многом подтолкнуло спрос, а во-вторых, зима не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов. Эти лето и зима были безветренными, а значит, производство возобновляемых энергоресурсов сократилось. Несколько атомных реакторов в Европе были отправлены на техническое обслуживание, поэтому их производительность также снизилось" , — заявил Боррель.

В то же время он подчеркнул, что Россия могла бы «внести свою лепту», чтобы сбалансировать рынок, но не сделала этого. Боррель также рассказал об отношении к газопроводу Северный поток-2. По его словам, у Еврокомиссии нет полномочий, чтобы остановить запуск газопровода.