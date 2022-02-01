Польские пограничники сообщили о выстрелах со стороны Беларуси

Белорусские военные во вторник, 1 февраля, производили выстрелы из сигнального оружия на границе с Польшей, одна из ракет упала у поста польских пограничников, сообщает Новое время.

Как заявила пограничная служба Польши, за прошедшие сутки 39 человек пытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу. Среди задержанных были, в частности, граждане Ирака, Шри-Ланки и Афганистана.

С начала года польские пограничники задержали на границе с Беларусью уже более тысячи мигрантов с юга.