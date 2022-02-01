Пентагон сообщил об усилении снабжения войск РФ вокруг Украины

Российские силы, расположенные вдоль украинской границы – как в западной части РФ, так и на территории Беларуси – продолжают получать дополнительную логистическую, медицинскую и другую поддержку, сообщает Укринформ.

Это подтвердил во вторник во время брифинга в Пентагоне представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Мы уже давно говорим, что помимо боеспособности, которую Путин продолжает усиливать в западной части своей страны, а также в Беларуси, он на протяжении многих последних недель увеличивает их материально-техническое обеспечение и другие возможности» , – отметил Кирби.

Он уточнил, что это касается как логистики, так и авиационной поддержки, а также медицинского обеспечения.

«Мы видели, как он (Путин – ред.) усиливает такого рода поддержку для этих сил, что, очевидно, включает (развертывание – ред.) полевых госпиталей, врачей, медперсонала, а также многое другое, что необходимо для обеспечения медицинской помощи войскам в полевых условиях» , - отметил представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, факт усиления медицинского обеспечения войск сам по себе необязательно указывает на подготовку новой агрессии РФ против Украины.

«Мы рассматриваем целую мозаику по информации и оцениваем то, что мы видим на местах» , - подчеркнул Кирби.

В связи с этим, он отметил, что в Пентагоне, как и несколько недель назад, продолжают считать, что Путин «имеет достаточно возможностей, чтобы пойти в наступление в любой момент, если он этого захочет».