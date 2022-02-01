Полиция проверяет данные о "заминировании" улиц Львова

Во Львове правоохранители проверяют информацию о «заминировании» сразу пяти улиц, сообщает Укринформ.

По информации прессслужбы Львовского городского совета, вечером 1 февраля на «горячую линию» города поступило сообщение о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры. Сообщается о том, что взрыв должен произойти 2 февраля в 2:00.