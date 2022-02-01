Стефанчук обсудил c евродепутатами противодействие "СП-2"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил с делегацией представителей Европейского парламента противодействие «Северному потоку-2», сообщает Укринформ.

«Рад видеть в стенах Верховной Рады Украины делегацию представителей Европейского парламента. Эта встреча очень своевременна. Ценю поддержку Украины со стороны Европейского Союза, которая помогает сдерживать аппетиты Российской Федерации» , - заявил Стефанчук Фейсбуке.

Стороны также обсудили вопросы кибербезопасности, энергетического кризиса и противодействие Северному потоку-2.

«Когда на одной из чаш весов экономический интерес, а на другой – безопасность и мир в Европе, то нужно принять правильное решение» , - отметил Стефанчук.

Также он поблагодарил ЕС и Европарламент за поддержку Крымской платформы и за желание принять участие в работе платформы с целью усиления политики непризнания временной оккупации Крыма.