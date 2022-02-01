Арахамия пообещал исключить Трухина из "СН"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат Александр Трухин должен немедленно выйти из партии и фракции, сообщает УНИАН.

Согласно его заявлению опубликованном в Telegram, члены партии ждали официальных результатов расследования аварии, на месте которой видели Трухина.

"Но кадры с нательных камер полицейских говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание" , - сказал Арахамия.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование" , - заявил он.

Также Арахамия отметил, что нардеп должен сотрудничать со следствием по делу о дорожно-транспортном происшествии.