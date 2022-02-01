В Польше число украинских заробитчан взлетело на треть

В Польше количество вакансий в январе 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось в пять раз. При этом и спрос среди украинских заробитчан на работу в соседней стране увеличился на 37,3%, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщили в агентстве Gremi Personal. По их данным, обычно в январе-феврале происходит затишье на рынке труда. Однако 2022-й стал исключением. Только в прошлом году спрос на заробитчан вырос на 90% (поляки ищут дешевую рабочую силу и компенсируют нехватку специалистов). Такая же тенденция продлится, предполагают в агентстве, и в 2022-м.

"Польская экономика растет, постоянно создаются новые рабочие места. В прошлом году спрос на работу трудовых мигрантов вырос на 90% по сравнению с 2020 годом. И мы не видим причин, чтобы эта тенденция поменялась. Если раньше в январе-феврале было затишье, то сейчас практически каждая отрасль польской промышленности сталкивается с дефицитом рабочей силы: в январе 2022 года вакансий в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года" , – отметил представитель агентства Томаш Богдевич.

Сколько на самом деле зарабатывают заробитчане?

Без официального трудоустройства рассчитывать на среднюю зарплату не приходится. Чаще всего украинцы получают значительно меньше. Работать приходится с нарушением всех трудовых норм: с одним выходным в неделю, по 10-12 часов на день. Селят заробитчан в комнаты по 2-5 человек.

К примеру, в то время как средняя зарплата в Польше составляет почти 42 тыс. грн, украинцам на самой популярной вакансии для заробитчан "упаковщик" предлагают от 25 до 35 тыс. грн. В Германии в большинстве вакансий для заробитчан указывают зарплату от 50 до 70 тыс. грн, тогда как средний заработок в этой стране превышает 131 тыс. грн

Число заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

По разным оценкам постоянно за границей работают до пяти миллионов украинцев. Миграция трудовых ресурсов уже привела к дефициту многих рабочих специальностей. А с началом пандемии, также в соседние страны уехала и часть медиков. Там они могут зарабатывать в десятки раз больше.