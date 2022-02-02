Нафтогаз начинает закачку газа на следующий отопительный сезон

НАК Нафтогаз Украины подписал ряд контрактов, согласно которым с февраля начнет закачку газа на следующий осенне-зимний период, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной встрече компаний-членов Американской торговой палаты во вторник, 1 февраля.

"Уже с февраля Нафтогаз начинает закачивать газ на следующий отопительный сезон. Мы в принципе понимаем, что имеющихся 11,5 млрд куб. м газа достаточно, чтобы спокойно до апреля пройти (текущий отопительный сезон - ред.), а в феврале, марте, апреле уже будем закачивать на следующий" , - сказал глава правительства.

По его словам, часть необходимых договоренностей уже достигнута, остальные - в работе.