Премьер Молдовы заболела COVID-19

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что заразилась коронавирусом COVID-19, сообщает Новое время.

"Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких" , — сообщила политик.

Последние дни в Молдове фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки болезнь диагностировали у 4348 человек.