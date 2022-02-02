Блинкен обсудил с союзниками детали разговора с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил во вторник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем последний дипломатический контакт с российской стороной, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном во вторник по результатам общения.

"Госсекретарь подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил контакты с Россией на фоне неспровоцированного наращивания РФ военных сил на границах Украины" , - отметили в Госдепе.

При этом сообщается, что все стороны согласились «продолжать тесную координацию, а также выразили приверженность поиску дипломатического решения с целью предотвращения дальнейшей агрессии против Украины».