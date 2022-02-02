Российские банки начали готовиться к санкциям - СМИ

В России банки на прошлой неделе провели технологические учения на случай введения санкций со стороны США. В частности, их организовали в "Сбере", сообщает Обозреватель.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Отмечается, что они отрабатывали действия на случай отключения от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения и электроники.

Таким образом, пишет издание, банкиры готовятся к возможным санкциям.