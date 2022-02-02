СБУ сообщила о задержании участницы группировки "Пятнашка"

В ходе следственно-оперативных действий в Донецкой области правоохранители установили местонахождение и задержали участницу террористической группировки «Пятнашка», сообщает Укринформ.

Как информирует пресс-центр СБУ, злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке нашего государства.

По данным следствия, задержанной является жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы.

После «курса» подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных сил Украины. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.