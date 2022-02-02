В Николаеве отремонтировали самолет ВВС Пакистана

Специалисты государственного предприятия «Николаевский авиаремонтный завод НАРП», который входит в состав ГК "Укроборонпром", завершили капитальный ремонт и модернизацию самолета-топливозаправщика Ил-78 ВВС Пакистана, сообщает Укринформ.

Как информирует государственная компания "Укрспецэкспорт", работы выполнялись в рамках контракта, заключенного между Укрспецэкспортом и Управлением закупок Военно-воздушных сил Исламской республики Пакистан в июне 2020 года. Тогда ГК «Укрспецэкспорт» была объявлена победителем тендера на ремонт пакистанского «воздушного танкера» с опционом на заключение в дальнейшем дополнительных контрактов.

На днях восстановленный и модернизированный самолет был передан экипажу ВВС Пакистана и отправился к месту базирования.

«Успешное выполнение этого контракта - ещё одно подтверждение высокого уровня взаимодействия между Украиной и Пакистаном в сфере военно-технического сотрудничества. Завершая его, мы не ставим точку, ведь впереди у нас много совместных проектов. И не только в авиационной отрасли», – заявил заместитель генерального директора ГК «Укрспецэкспорт» Артур Максимов.

По его словам, только в бронетанковой отрасли сейчас рассматривается более десяти экспортных контрактов на общую сумму свыше $150 млн.

«Дальнейшее углубление украинско-пакистанского сотрудничества по военно-техническому направлению содействует укреплению не только обороноспособности наших стран, но и братских отношений между Украиной и Пакистаном», — отметил Максимов.