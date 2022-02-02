Регионы получили миллион экспресс-тестов на COVID-19 - Минздрав

В регионы доставлено свыше 1 млн экспресс-тестов на определение COVID-19, сообщает Укринформ.

"Государственное предприятие "Укрвакцина" доставило в региональные учреждения здравоохранения один миллион быстрых тестов для определения коронавируса. Тесты были распределены Министерством здравоохранения между всеми регионами, пропорционально количеству населения" , - информирует Министерство здравоохранения.

В Минздраве добавили, что экспресс-тесты были доставлены в Украину 20 января при финансовой поддержке проекта Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Производитель – корейская компания SD Biosensor Inc. Стоимость закупки – 7 035 769 долларов США.

Также, по сообщению Минздрава, на следующей неделе в регионы отправят еще миллион экспресс-тестов.