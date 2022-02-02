Путин считает, что США хотят подтолкнуть Россию к войне
Президент РФ Владимир Путин обвинил США в стремлении втянуть Россию в вооруженный конфликт из-за Украины, сообщает Укринформ.
Как пишет The New York Times, Путин, разместив 100-тысячное войско у украинской границы, что обусловило нынешний дипломатический кризис, обвинил Соединенные Штаты в попытке подтолкнуть Кремль к разрешению конфликта, чтобы создать повод для ужесточения западных санкций против России.
«Их важнейшая задача – сдерживать развитие России. Украина – только инструмент для достижения этой цели. Это можно сделать разными способами, например, втянуть нас в какой-то вооруженный конфликт, а затем заставить их союзников в Европе ввести против нас те жесткие санкции, которые сегодня обсуждаются в США», - заявил он во вторник во время прессконференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в России.