Путин считает, что США хотят подтолкнуть Россию к войне

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в стремлении втянуть Россию в вооруженный конфликт из-за Украины, сообщает Укринформ.

Как пишет The New York Times, Путин, разместив 100-тысячное войско у украинской границы, что обусловило нынешний дипломатический кризис, обвинил Соединенные Штаты в попытке подтолкнуть Кремль к разрешению конфликта, чтобы создать повод для ужесточения западных санкций против России.