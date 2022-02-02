Чехия готовится к любым сценариям развития ситуации вокруг Украины

Чехия рассчитывает на то, что эскалацию вокруг Украины удастся снизить благодаря дипломатии, но не исключает и «плохого сценария», так что готова помочь Киеву, сообщает Укринформ.

Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала после заседания Совбеза Чешской Республики 1 февраля.

«Мы надеемся на дипломатическое решение и верим в него, но готовы и к плохому сценарию… Мы считаем необходимым и ответственным подготовить Чехию к последствиям, которые будет иметь насильственная агрессия России против Украины» , – сказал Фиала.

Глава чешского правительства проинформировал, что межведомственная рабочая группа оценивает возможные риски в сфере кибератак, деятельности иностранных спецслужб, миграции, повышения цен на или остановки поставок сырья, а также защиты граждан и собственности Чехии в Украине.

Фиала и министр обороны Яна Чернохова сообщили о подписанном соглашении, согласно которому Чехия отправит в Украину 4 тысячи артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, разработанных для самоходных гаубиц Dana.

Министр внутренних дел Вит Ракушан со своей стороны подчеркнул, что его ведомство в случае необходимости будет координировать гуманитарную помощь Украине. Он также добавил, что чешские полицейские готовы присоединиться к охране словацко-украинской границы при условии просьбы об этом со стороны Братиславы.

В тот же день в рамках визита в Прагу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного были достигнуты договоренности в сфере предоставления медицинской помощи раненым военнослужащим Украины. Чехия будет готова принимать украинцев на лечение.

Дальнейшая возможная помощь украинской стороне будет обсуждена во время визита в Украину министра иностранных дел ЧР Яна Липавского на следующей неделе.