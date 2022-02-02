В Италии продлили масочный режим и закрытие дискотек

Правительство Италии продлило действие норм об обязательном использовании масок на улице и закрытии ночных клубов на десять дней, сообщает Укринформ.

Как пишут западные СМИ, глава правительства Италии Марио Драги намерен сохранить некоторые ограничения для сдерживания пандемии COVID-19. Кроме того, завтра состоится новое заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждены эти меры, а также возможны новые ограничения для школ.

По случаю первого заседания правительства после переизбрания на второй срок президента Серджио Маттарелли премьер Драги отметил, что "приоритеты, высказанные президентом, такие как борьба с пандемией и восстановление экономической и социальной жизни страны, совпадают с программой правительства".

В Италии количество случаев коронавируса несколько уменьшилось по сравнению с декабрем, хотя недавно в стране было зарегистрировано большое количество вызванных пандемией смертей.

31 января министерство здравоохранения Италии сообщило о 57 715 новых случаях коронавируса и 349 смертях в течение суток.