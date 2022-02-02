Британия обеспокоена усилением присутствия РФ в Латинской Америке

Британские власти внимательно наблюдают за действиями России в странах Латинской Америки. Лондон встревожен усилением российского присутствия в регионе, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно материалам The Guardian, отвечая на заданный в дистанционном формате вопрос о том, как Лондон воспринимает укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, замминистр обороны Британии Джеймс Хиппи отметил, что политика Москвы в Латинской Америке "вызывает серьезную обеспокоенность" на Западе.

"Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идет об осмысленной политике" , - сказал Хиппи.

При этом он подчеркнул, что складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США. Замминистра обороны добавил, что наличие российских баз в Латинской Америке в нынешние времена "не является чем-то невозможным", учитывая динамику происходящего. Кроме того, Хиппи отдельно остановился на действиях России в Северной Африке и на Ближнем Востоке.