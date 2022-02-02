В США перечислили кожные симптомы при "Омикроне"

Симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса могут стать проявляющиеся на коже симптомы, среди них сыпь, сухость и изменение цвета кожи. Об этом заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщает РБК.

Как пишет The Sun, ученые обратили внимание на распространенность бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщение крови кислородом. В CDC отметили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Еще одним симптомом стало появление сыпи, которая может быть схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Также стоит обратить внимание на появление потницы, оно появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного ее испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение.

В CDC добавили, что еще одним признаком «омикрона» становятся воспаленные пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отеком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупредили ученые.

В CDC также призвали обратить внимание на шелушение сухих губ, боль в них и сухую кожу на шее и передней части груди, наиболее подверженной влиянию солнечных лучей.