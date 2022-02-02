Мировая смертность от коронавируса возросла на 9%

За неделю с 24 по 30 января в мире коронавирусом заразились 22 239 622 человека, от осложнений инфекции умерли 59 195 жителей планеты. ﻿﻿Такие данные во вторник, 1 февраля, обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Корреспондент.

Как указано, по сравнению с предшествующей неделей показатель инфицирования почти не изменился, тогда как смертность выросла на 9%.

Так, число новых случаев заражения COVID увеличилось в Западно-Тихоокеанском регионе (на 37%), Восточном Средиземноморье (на 24%) и Европе (на 7%). При этом в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 20%, 8% и 4% соответственно.

В то же время более половины (51%, или 11 миллионов) всех новых случаев коронавируса в мире приходится на Европу.

Количество жертв COVID больше всего выросло в Юго-Восточной Азии (+41%) и Восточном Средиземноморье (+32%), тогда как в Африке и Европе их число уменьшилось (-7% и -2% соответственно).

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 376,5 миллиона инфицированных коронавирусом и 5,7 миллиона умерших от осложнений болезни. При этом за прошедшие сутки поступили сообщения об 1,9 миллиона случаях заражения и 6331 летальном исходе.