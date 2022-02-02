Налоговая амнистия: приближается завершение льготного периода

В Украине продолжается налоговая амнистия - кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. Еще месяц иностранные активы можно задекларировать по льготной ставке, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Льготная ставка

Как отметили в Государственной налоговой службе (ГНС), 1 марта 2022 года завершается декларирование иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%.

В налоговой напомнили, что налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.

Граждане Украины, которые имеют активы, которые не были должным образом обложены налогом по состоянию на 1 января 2021 года, могут добровольно пройти декларирование, уплатить единовременный сбор и легализовать такие активы.

С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен.

Порядок декларирования

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

До представления одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валютах на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Подробнее с порядком одноразового (специального) добровольного декларирования можно ознакомиться на сайте ГНС.

Единовременное добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, которые ранее не были обложены налогом.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия (добровольное одноразовое декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в госбюджет). Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.