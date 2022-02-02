США в Европе обсудят кибербезопасность Украины - CNN

Заместитель советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Энн Нойбергер, отвечающая за направление кибербезопасности, посетит на этой неделе Брюссель и Варшаву для встречи с представителями стран НАТО и ЕС и обсуждения поддержки Украины в этой сфере, сообщает Укринформ.

"Высокопоставленная чиновница Белого дома встретится с европейскими союзниками на этой неделе, чтобы обсудить пути поддержки Украины в сфере цифровой защиты Украины в случае кибератак со стороны России" , - отмечается в публикации CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

Уточняется, что Нойбергер в Брюсселе проведет встречи с представителями Организации Североатлантического договора и Европейского Союза, чтобы обсудить «пути повышения устойчивости в киберпространстве на национальном уровне и в пределах Альянса». Это охватывает, в том числе, усилия по сдерживанию, срыву и ответу на акты потенциальной агрессии РФ против Украины и соседних государств в Европе.

Представительница Белого дома также встретится с коллегами из стран Балтии, Франции, Германии и Польши, «чтобы убедиться, что союзники США готовы реагировать на любые кибератаки». Визит Нойбергер подчеркивает, что администрация Байдена рассматривает киберпространство как потенциальный фронт потенциальной агрессии со стороны России, прежде всего, против Украины, а также других союзников и партнеров в Европе.