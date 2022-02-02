Канада проходит пик заболеваемости "Омикроном"

Канада уже достигла пика инфицирования штаммом коронавируса Омикрон, и в дальнейшем количество новых случаев должно пойти на убыль. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказала главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там, сообщает Укринформ.

"Хотя ежедневное количество новых случаев остается на рекордно высоком уровне и приуменьшено, многие показатели свидетельствуют, что на национальном уровне инфицирование достигло пика" , - сказала Там.

По ее словам, это доказывает, что действующие меры здравоохранения приносят результат.

"Мы до сих пор изучаем этот подвариант, но имеющиеся в настоящее время международные данные свидетельствуют, что он потенциально может иметь преимущества в распространении, но не приводит к заметному росту количества госпитализаций или тяжелого течения" , - отметила главврач.

В Канаде остается по меньшей мере 209 тыс. активных случаев COVID-19. Однако из-за ограниченных ресурсов лабораторий значительное количество инфицирований остается невыявленным. С начала пандемии недуг унес 33 873 жизней канадцев.